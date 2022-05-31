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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على حظر التأمين علي سفن تصدير النفط الروسي

النفط الروسي
النفط الروسي

أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلاً عن مصادر، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على حظر منسق للتأمين على السفن التي تصدر النفط الروسي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر التأمين على السفن التي تحمل النفط من روسيا، مع فرض الحظر على مراحل على مدى ستة أشهر.

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ووفقًا للصحيفة، فإن قرار بريطانيا سيؤدي إلى إغلاق سوق التأمين المهم بالنسبة لروسيا في لويدز لندن، وسيحد بشكل حاد من القدرة على تصدير النفط الخام.

ووفقًا للمصادر، وافقت اليونان وقبرص على اقتراح الحظر فقط بعد أن تعهدت بريطانيا بأن تحذو حذوها.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا روسيا النفط اليونان

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