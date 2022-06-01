نتائج مباريات الربع النهائي للنسخة العاشرة للبطولة الدولية للإسكواش البلاتينية 2022 بالجونة

الجونة، 31 مايو 2022: شهد اليوم الأول من الربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين حيث تأهل كل من محمد الشوربجي، ونوران جوهر، ونور الطيب الي النصف النهائي من البطولة.



نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال:

بول كول المصنف الأول عالمياً فاز على طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً بثلاث أشواط نظيفة و يتأهل لنصف نهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي : 11-4 11-9 11-7

محمد الشربجي المصنف الثالث عالمياً فاز علي مواطنة فارس الدسوقي المصنف الثامن عالمياً بثلاث أشواط نظيفة ويتأهل لنصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش و جاءت النتيجة كالاتي : 7-11 7-11 8-11

نتائج باقي مباريات الربع النهائي من الدور الأول لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للسيدات:

نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا تفوز على سارة جين بيري المصنفة السادسة بثلاث أشواط نظيفة وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش و جاءت النتيجة كالاتي : 11-4 11-5 11-5

نور الطيب المصنفة الثامنة وعشرون عالمياً تفوز علي تيني جليس المصنفة الثالث عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش و جاءت النتيجة كالاتي:11-1 11-5 11-3

الجدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. ويشارك في النسخة العاشرة للبطولة هذا العام 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار. بالإضافة الي ذلك، تتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.