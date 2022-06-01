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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة قلاب بطريق الفرافرة-ابومنقار بمحافظة الوادي الجديد.

كان قد ورد اخطار لشرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 سيارات  بطريق الفرافرة ابو منقار  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفرافرة المركزي .

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وتبين ان المصابين هم : عبدالرحمن محمد أحمد 41 سنة وأشرف عبدالرحمن محمد أحمد 15 سنة وهلال على حسن 27 سنة ومحمود عبدالجواد خميس احمد 18 سنة وحماده عبدالله احمد 42 سنة ومحمد عبدالجواد خميس 31 سنة ويوسف محمد عبدالرحيم الدسوقي 15 سنة .

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وتم نقل المصابين  بالإسعاف الي مستشفي الفرافرة المركزي وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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