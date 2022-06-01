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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هند عبد الحليم تتألق عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هند عبد الحليم ، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة بدون مكياج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

 

وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.

 

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