عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. معلومات عن عزة لبيب

عزة لبيب
عزة لبيب

يحل اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو، عيد ميلاد الفنانة عزة لبيب، والتي كان آخر مسلسل لها “مكتوب عليا” الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الأخير.

 

و قدمت عزة لبيب عددا من الأعمال أبرزها "بطل من الصعيد"، “دقات على بابي”، “البيه البواب”، راجل بسبع أرواح ، عزبة الصفيح ، قبل الوصول لسن الانتحار ، من فضلك واحسانك ، هبة رجل الغراب ، يوميات ونيس .

 

كما قدمت عزة لبيب العديد من الأعمال المسرحية أبرزها بدر البدور والبير المسحور ، ماما أمريكا ، تخاريف ، وجهة نظر ، ليلة من ألف ليلة، صورة ملهاش أصل.

عزة لبيب : مفيش دوبليرة ليا في مشهد مسلسل مكتوب عليا

عزة لبيب: مساحة العمل الفني في الوقت الحالي أصبحت كبيرة ومتشعبة للغاية

تخصصت عزة لبيب  فى دراسة العلوم الاجتماعية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية،لتبدأ بعد ذلك عملها فى مجال الفن .

 

وتزوجت الفنانة عزة لبيب من الدكتور أحمد الشربيني رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر.

 

وعبرت "لبيب"، عن حبها للفنانة ليلى طاهر، قائلة: «عوضتني عن والدتي الله يرحمها وبتخاف علي أوي، ولم أشعر باليتم أبدا بسببها»، وفي لقائها على نايل دراما، قالت "عزة" عن سبب غيابها عن الساحة الفنية: «المعادلة في الجمع بين العائلة وظروف عملي كانت صعبة، خصوصًا إذا كان هناك مسؤولية في هذا العمل، كما كنت خلال إداراتي للمسرح القومي».

عزة لبيب الفنانة عزة لبيب مكتوب عليا ليلى طاهر المعهد العالي للفنون المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

نرمين الفقي تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

عمر كمال يطرح أغنية أنتي قطتي على اليوتيوب.. اليوم

ليلى وروز عمل فني يجمع يسرا ونيللي كريم .. تفاصيل

بطل home Alone يشارك في فيلم Rich Flu

جامد أنا من يومي لـ محمد رمضان تريند رقم 3 على اليوتيوب

خافيير بارديم ونجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان كان

مي الغيطي تحصل على جائزة لجنة الحكام في الإبداع بمهرجان المركز الكاثوليكي

يومان يفصلان داليا شوقي على الانتهاء من تصوير 5 جولات

ترشيحاتنا

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم .. والتعليم تتابع وصول الأسئلة

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يختتمون امتحانات الفرصة الثانية اليوم

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

مصطفى يونس: أنا معترض على موسيماني من زمان.. وإفريقيا أصبحت دوري مدارس

أخبار الرياضة| موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا.. وميدو يُهاجم أبوريدة ومجاهد.. ولقجع يثير الجدل

كارثة صحية.. المناديل المبللة تسبب عدوى قاتلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ