في عيد ميلادها.. معلومات عن عزة لبيب

يحل اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو، عيد ميلاد الفنانة عزة لبيب، والتي كان آخر مسلسل لها “مكتوب عليا” الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الأخير.

و قدمت عزة لبيب عددا من الأعمال أبرزها "بطل من الصعيد"، “دقات على بابي”، “البيه البواب”، راجل بسبع أرواح ، عزبة الصفيح ، قبل الوصول لسن الانتحار ، من فضلك واحسانك ، هبة رجل الغراب ، يوميات ونيس .

كما قدمت عزة لبيب العديد من الأعمال المسرحية أبرزها بدر البدور والبير المسحور ، ماما أمريكا ، تخاريف ، وجهة نظر ، ليلة من ألف ليلة، صورة ملهاش أصل.

تخصصت عزة لبيب فى دراسة العلوم الاجتماعية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية،لتبدأ بعد ذلك عملها فى مجال الفن .

وتزوجت الفنانة عزة لبيب من الدكتور أحمد الشربيني رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر.

وعبرت "لبيب"، عن حبها للفنانة ليلى طاهر، قائلة: «عوضتني عن والدتي الله يرحمها وبتخاف علي أوي، ولم أشعر باليتم أبدا بسببها»، وفي لقائها على نايل دراما، قالت "عزة" عن سبب غيابها عن الساحة الفنية: «المعادلة في الجمع بين العائلة وظروف عملي كانت صعبة، خصوصًا إذا كان هناك مسؤولية في هذا العمل، كما كنت خلال إداراتي للمسرح القومي».