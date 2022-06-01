الصحف الإماراتية: بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متقدمة.. رفع أسعار البنزين في الإمارات

تصدرت تطورات الصراع في أوكرانيا عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلا عن إقرار الأسعار الجديدة للبنزين في دولة الإمارات.

وسلطت الصحف الضوء على موافقة لرئيس الأمريكي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 700 مليون دولار من المتوقع الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة راجمات صواريخ متحركة يمكنها إصابة أهداف بدقة على بعد 80 كيلومتراً، بعد أن قدمت أوكرانيا "تأكيدات" بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا.

وفي مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن إن الغزو الروسي لأوكرانيا سينتهي من خلال الدبلوماسية، لكن يجب على الولايات المتحدة تقديم أسلحة وذخيرة كبيرة لتعزيز وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات.

وكتب بايدن يقول: "لهذا السبب قررت أن نزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدماً تمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وقال مسؤولون، إن الحزمة تشمل أيضاً ذخيرة ورادارات والمزيد من صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وكذلك أسلحة مضادة للدروع.

كما اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بالمباحثات بين لأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الرياض.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير لافروف "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي على "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

عربيا، أبرزت الصحف ضمنها "البيان" إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني، للمرة السابعة على التوالي، بأصوات 65 نائباً من أصل 128، مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ملغاة، بينما فاز أبرز خصومه مرشح التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب بنيابة الرئاسة بـ 65 صوتاً.

وقالت إنه "مع اكتمال عقد هيئة مكتب البرلمان اللبناني، وفي انتظار انتخاب اللجان النيابيّة الثلاثاء المقبل وتوزيع رئاساتها على القوى الأساسية، بات البرلمان الجديد كامل الصلاحيات، وخطا أولى خطواته في ولاية تبدو الأصعب في تاريخ المجالس النيابية".

وكانت جلسة البرلمان شهدت ما يشبه الفرْز الأولي لتوجّهات الكتل النيابية، والتي تنافست فيما بينها على حلبتين في آنٍ معاً "الأولى، حلبة انتخاب رئاسة المجلس، والتي عبرت بسلاسة، وشكلت تكريساً لفوز بري، وبأكثرية مريحة، خلافاً لكل التوقعات التي تحدثت عن فوزه بأكثرية هزيلة".

وأضافت أن "الحلبة الثانية، كانت في انتخاب نائب رئيس المجلس، الذي تقلب على نار الخلافات الحادة بين الكتل النيابية، قبل أن يميل لصالح النائب بو صعب، بهمة فريقه الذي خوله الفوز بالمنصب من الدورة الانتخابية الثانية".

وعلى صعيد آخر، أبرزت الصحف إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن العمل جارٍ على صياغة دستور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصولاً إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشار عقيلة، خلال اجتماع للبرلمان مع المسؤولين بالمؤسسات السيادية في مدينة سرت، إلى أهمية إنهاء الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وحذر من أن الاقتتال بات مرفوضا في ظل وجود حلول سياسية، تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها، حسب ما نقله مركزه الإعلامي لرئيس البرلمان.

وأكد صالح أن حكومة فتحي باشاغا المنتخبة من مجلس النواب يجب أن تعمل من مدينة سرت، وأضاف أنه ستتم محاسبة من لا يتعاون مع حكومة باشاغا في مدينة سرت.

وأضاف أنه لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن تشرف على الانتخابات، مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات.

محليا، سلطت الصحف بينها "الخليج" الضوء على إقرار جنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أسعار الوقود بمشتقاته، والبنزين بمشتقاته، والتي سيتم تطبيقها خلال شهر يونيو 2022، بدءاً من الأربعاء.

وسجل الوقود ارتفاعا سعرياً جديداً بزيادة ملحوظة، حيث تراوح ارتفاع سعر ليتر البنزين بين 48 و49 فلساً، ليتجاوز 4 دراهم، بينما ارتفع سعر ليتر الديزل 6 فلوس.

فيما بلغ سعر ليتر بنزين ممتاز (سوبر 98) 4.15 درهم في يونيو مقابل 3.66 درهم في مايو، وارتفع ليتر بنزين خصوصي (95) 4.03 درهم في يونيو مقابل 3.55 درهم الشهر الماضي، كما ارتفع ليتر بنزين أي بلس إلى 3.96 درهم في يونيو من 3.48 درهم في مايو.

وبموجب القرار، يرتفع سعر ليتر الديزل في الإمارات إلى 4.14 درهم في يونيو مقابل 4.08 درهم في مايو.

كما أبرزت الصحف تلقي رئيس دولة الإمارات لشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصال هاتفي من الرئيس الصيني شي جين بينج، قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الراكل الشيخ خليفة بن زايد.

كما هنأ رئيس الصين الشيخ محمد بن زايد، بتوليه رئاسة دولة الإمارات، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق طموحات الإمارات وشعبها، نحو آفاق جديدة من الرخاء والريادة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الصيني، تطلعه إلى مزيد من العمل مع محمد بن زايد، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جهته، شدد بن زايد على قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها، والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.