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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي أمس

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 369 مبايعة بقيمة 998.46 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 234.42 مليون درهم و320 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.04 مليون درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الثنية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 240.96 مليون درهم منها 12 رهنا لأراض بقيمة 18.33 مليون درهم و82 رهنا لفلل وشقق بقيمة 222.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 25.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايبن درهم.

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