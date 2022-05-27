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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. سوق أبوظبي تتصدر مؤشرات الأداء في البورصات العربية

صدى البلد

تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية الأسبوع الماضي وذلك بارتفاع مؤشرها بنسبة 4.65 %، في ظل ارتفاع التداولات في مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمارات، والطاقة.

في حين سجلت بورصة فلسطين ارتفاعاً بنسبة 2.68 % و بورصتا مسقط ودمشق تحسناً بنسبة بلغت أقل من 1% حسب بيانات صندوق النقد العربي.

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و كشفت بيانات النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 تراجعاً طفيفاً بنحو 0.04 %، أي ما يعادل 0.21 نقطة، ليصل إلى نحو 501.16 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر مايو 2022".

وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 بنسبة 8.67 % مقارنةً بالأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر مايو 2022، بسبب انخفاض قيمة التداول في عشر بورصات عربية، مقابل ارتفاع نشاط التداولات في أربع بورصات عربية أخرى.

و على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 1.45% نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو من عام 2022 نتيجة تراجع القيمة السوقية في ثماني بورصات عربية، في حين سجلت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي.

و في هذا الصدد تصدرت بورصة بيروت الارتفاعات على مستوى القيمة السوقية، مع تسجيل مؤشرها صعوداً بنسبة 16.29 %، مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاع البنوك بشكل رئيس.. في حين سجلت بورصتا فلسطين وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.03 و4.83 % على التوالي .. فيما شهدت بورصتا مسقط ودمشق تحسناً بنسب بلغت أقل 1%.

سوق ابوظبي البورصات العربية مؤشرات أداء بورصة فلسطين صندوق النقد العربي

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