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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التمثيل التجارى يشارك فى جلسة الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا

صدى البلد

أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية تعزيز التعاون القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بالقارة الأفريقية والاستفادة من توافر المواد الخام اللازمة  لعدد كبير من الصناعات بكافة دول القارة السمراء،  لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدول مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا في تنمية وتطوير الصناعة الأفريقية.

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جاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجاري  بالجلسة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات المعنية .

وقد شارك فى فعاليات الجلسة التى اقيمت تحت عنوان " الصناعة قاطرة التنمية في افريقيا"  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسفير البرت موشانجا  مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الإفريقي والدكتورة اماني عصفور رئيس  مجلس الاعمال الأفريقي والدكتورة حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا والدكتور أحمد رستم خبير التمويل  بالبنك الدولي والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك  إلى جانب عدد من المشاركين من دول القارة الافريقية.

وقال الواثق بالله ان القارة الافريقية تمثل ارض الفرص حيث تضم ٥٤ دولة باجمالى ١.٣ مليار نسمة بالاضافة الى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا الى ان القارة تستورد بنحو ٦٠٠ مليار دولار سنويا وتستهلك بنحو ٤ تريليون دولار وفقا لاحصاءات عام ٢٠٢٠ ،  كما انه من المتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل الى ٦ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٥ .

واوضح رئيس التمثيل التجاري ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول القارة الافريقية بلغت العام الماضي نحو ٤٦ مليار دولار كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة ١٣ مليار دولار، مشيرا الى اهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الافريقية والتى تبلغ  ١٨% فقط من اجمالى حجم التجارة بالقارة.

ونوه الواثق بالله الى استعداد مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة لتقديم كافة اوجه الدعم لمجتمعات الاعمال بالقارة الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

البورصة وزارة التجارة والصناعة التمثيل التجارى التجارة والصناعة مصر تستطيع

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