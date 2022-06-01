نوران جوهر تواصل صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش

واصلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة صدارتها للتصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش وذلك في تصنيف شهر يونيو والذي أعلنته رابطة للاعبين المحترفين PSA.



وجاءت نوران في المركز الأول بمجموع نقاط 2326 تصدرت بهم التصنيف بينما احتلت زميلتها نور الشربيني المركز الثاني بمجموع نقاط 1919.



واحتلت هانيا الحمامي المركز الثالث بينما جاءت الامريكية من أصول مصرية أماندا صبحي في المركز الرابع بينما جاءت النيوزيلندية جويل كينج في المركز الخامس واحتلت المرتبة السادسة الإنجليزية سارة جان بييري، كما تقدمت روان العربي مركزا لتحتل المرتبة السابعة بينما تراجعت سلمى هاني مركزا وحيد لتحتل المرتبة الثامنة بينما احتلت الإنجليزية جورجينا كيندي المركز التاسع وجاءت في المركز العاشر الأمريكية أوليفيا فيتشر.



وشهد التصنيف تقدم للاعبة ندى عباس أربعة مراكز لتحتل المرتبة ال12 بينما قفزت اللاعبة نور الطيب 14 مركز دفعة واحدة لتحتل المرتبة 14.