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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 14.4 نقطة ليبلغ مستوى 7809.15 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.18 %, حيث تم تداول 250 مليون سهم عبر 14896 صفقة نقدية بقيمة 59.2 مليون دينار كويتي .


وانخفض مؤشر السوق الرئيس 0.96 نقطة ليبلغ مستوى 6070.28 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 % عبر تداول 158.19 مليون سهم من خلال 7114 صفقة نقدية بقيمة 19.9 مليون دينار.

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 11ر20 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8655 بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 % عبر تداول 8ر91 مليون سهم في 7782 صفقة بقيمة 3ر39 مليون دينار.


في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6389 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 % عبر تداول 8ر134 مليون سهم من خلال 5549 صفقة نقدية بقيمة 18 مليون دينار كويتي.

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