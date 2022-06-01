بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 14.4 نقطة ليبلغ مستوى 7809.15 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.18 %, حيث تم تداول 250 مليون سهم عبر 14896 صفقة نقدية بقيمة 59.2 مليون دينار كويتي .



وانخفض مؤشر السوق الرئيس 0.96 نقطة ليبلغ مستوى 6070.28 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 % عبر تداول 158.19 مليون سهم من خلال 7114 صفقة نقدية بقيمة 19.9 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 11ر20 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8655 بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 % عبر تداول 8ر91 مليون سهم في 7782 صفقة بقيمة 3ر39 مليون دينار.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6389 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 % عبر تداول 8ر134 مليون سهم من خلال 5549 صفقة نقدية بقيمة 18 مليون دينار كويتي.