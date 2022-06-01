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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتيجر.. جويل ماردينيان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

جويل ماردينيان
جويل ماردينيان

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت جويل ماردينيان في الصور، مرتدية توب تايجر، مع جاكيت تايجر متعدد الألوان، تاركة خصلات شعرها كيرلي علي أكتافها. 

وعلقت جويل ماردينيان علي الصور كاتبة: “العمل العمل العمل، كل ما اعرفه مؤخرا، ولكن الشكر لله اني احب عملي”. 

تعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. ومؤخرا قامت جويل بتبني طفلة وأسمتها نايثين.

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