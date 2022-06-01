رئيس الشراء الموحد يكشف المشاكل التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إنه من الضروري أن يكون هناك تأسيس لصناعات الدواء في مصر.

وأكد زيدان، خلال كلمته بجلسة الصناعات الدوائية بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أن أبرز المشاكل التي تواجه صناعة الدواء في مصر هو العاملين في هذه الصناعة: مفيش تكاتف أو التعاون أو تكامل بينهم".

وأضاف رئيس هيئة الشراء الموحد، أنه لابد من وجود خريطة يشترك فيها كل الجهات الحكومية، تحدد احتياجتنا، وتقسيم صناعة الدواء على الجهات، بحيث تتخصص كل جهة في صناعة جزء معين ، إضافة إلى الأماكن التي يتم التصنيع فيها، بحيث لم يجي المستثمر يشوف احتياجاتنا والأماكن اللي هيشتغل فيها.

وأضاف زيدان: "لابد أن يكون هناك اهتمام بتصدير الأدوية، لتعويض العملة الصعبة المستخدمة في شراء و استيراد المادة الخام، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الطبية.

وتابع: " مش لازم نركز على المنتج النهائي، فمن الممكن تصنيع أجزاء وتصديرها ".