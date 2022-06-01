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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| مدرب الأهلي السابق: موسيماني سبب ضياع اللقب الإفريقي

موسيماني
موسيماني

كشف الجنوب إفريقي كيفين جونسون، مدرب الأهلي السابق، عن سبب خسارة القلعة الحمراء لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام أمام الوداد.

وخسر النادي الأهلي أمام الوداد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مُركب محمد الخامس.

وقال جونسون، في تصريحات خاصة لصدى البلد: “موسيماني أخطأ في تشكيل النادي الأهلي أمام الوداد في نهائي إفريقيا”.

وتابع: “كان عليه أن يبدأ بالثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة للسيطرة على الكرة في الشق الهجومي للفريق”.

وأضاف: “تاو يقدم أداء سئ في مركز رأس الحربة لكونه لاعب يريد الحركة على الأطراف ومشاركته كمهاجم صريح تفقده جزء كبير من إمكانياته الفردية”.

واختتم: “أعتقد موسيماني كان سبب ضياع البطولة لو كان لعب بتشكيل أفضل من ذلك لتوج باللقب الإفريقي”.

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