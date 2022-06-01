محمد مختار: قوافل مساعدات لـ سيناء الأسبوع المقبل

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك 44 طن خضروات و مواد غذائية و ألبان تم توفيرها لـ 200 أسرة بجنوب الجيزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يوفر المساعدات لـ الأسر الأكثر احتياجًا، وأن قافة الجيزة جزء من سلسلة قوافل يتم البدء فيها.

ولفت إلى أن القوافل بدأت بالجيزة وفى شبين القناطر و الفيوم، وسيكون هناك قافلة فى سيناء الأسبوع المقبل، وبعدها فى مطروح.

وأشار إلى أن الصندوق يشارك مع أجهزة الدولة فى حل المشكلات، والعمل على التنمية الاقتصادية، وأن تلك القوافل كان مخطط له من قبل رمضان.

وأوضح أن الخدمات الى يتم تقديمها من قبل الصندوق سواء صحية أو اجتماعية أو أى شئ تكون بالمجان.

وكشف أن الصندوق جاهز لتقديم المساعدات فى عيد الأضحي، وسيتم توزيعها على الأسر، وأن هناك تكامل مع المؤسسات العامة لتوفير الأضاحي، وأدخال الفرحة على المواطنين، أن هناك 100 ألف أسرة استفادة من اللحوم.