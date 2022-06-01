طارق الخولي: قائمة العفو الرئاسي ساهمت في خروج 40 شخصا غير الصحفيين|فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، تلقيت قرارا بإعادة تفعيل اللجنة بسعادة خاصة أن بداية عمل اللجنة كانت في عام 2016، وقام الرئيس السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة بنسختها الأولى خلال السنوات الماضية قبل حفل افطار الاسرة المصرية، كانت اللجنة غير مفعلة بشكل كبير ولكن بقرار الرئيس بالحفل تم تفعيلها.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك قائمة خرج منها 40 شخصا بحفل إفطار الأسرة المصرية، وبعدها قائمة بالإفراج عن مجموعة من الصحفيين.

وأشار طارق الخولي إلى ان اليوم كان هناك قرار جمهوري بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي بناء على استجابة من الرئيس السيسي.