طارق الخولي: الحوار الوطني دعوة لكل الأطراف السياسية لحل المشكلات والقضايا الهامة..فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك معيارين رئيسيين نعمل من خلالهما في العفو الرئاسي، وهي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، أو التورط في أعمال عنف، مؤكدا أنه نطبق تلك المعايير بشكل صارم ودقيق.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن لجنة العفو الرئاسي جزء لا يتجزأ من حالة الحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على أن يكون هناك حالة انفتاح بين كافة الأطراف.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطني دعوة لكل الأطراف السياسية، للعمل على حل مشكلات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار طارق الخولي إلى أن اللجنة تستقبل بيانات أصحاب القضايا من العديد من الجهات المنوطة بذلك منها لجنة حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي وبعدها نقوم بتطبيق المعاير عليهم الموضوعة من قبل لجنة العفو الرئاسي.