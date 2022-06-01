يمن الحماقي: ارتفاع سعر الدولار الجمركي فرصة ذهبية لتشجيع المنتج المحلي

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: أن الحكومة لجأت لرفع أسعار الدولار الجمركي حتى لا تتحمل عبء فروق الأسعار، ولتلاشي الضغوط التضخمية.



و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة الآن ستتحمل أعباء زيادة عدد منافذ بيع السلع التابعة لها لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي سيحدث نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.



كما أشارت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الاتجاه لزيادة الإنتاج المحلي للاعتماد عليه بشكل أكبر من الاستيراد، فضلا عن أن هذه الزيادة تعتبر فرصة ذهبية لتشجيع المنتج المحلي.



و لفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى التطور الكبير في الصناعات الغذائية المصرية، حيث بدأ المستهلك يتجه لشراء المنتج المصري بدلا من المستورد لأنه مرتفع الجودة ومنخفض في السعر، و أكدت "الحماقي" على أهمية الاهتمام بزراعة الذرة بكفاءة عالية، كما شهدت زراعة و توريد القمح نجاح كبير.



وقررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.



وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.