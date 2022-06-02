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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تركيبها.. اكتشفي خطوات وضع أظافر الأكريليك

تركيب الأظافر الأكريليك
تركيب الأظافر الأكريليك

تقول خبيرة التجميل نور شحادة، تعتبر الأظافر جزءا من الجلد البشري حيث أنها تعمل على إنتاج العديد من الخلايا الحية الهامة للجلد، وتعتبر العازل الأول للمنطقه العليا من الأصابع التي تسمى بالبنان ويعرف الظفر بأنه مادة صلبة تتكون من مادة الكيراتين وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تركيب الأظافر الأكريليك.


أدوات تركيب الأظافر الأكريليك

هناك العديد من الأدوات التي تستخدم في تركيب أظافر الأكريليك وهي كالأتي:

مبرد أظافر الأكريليك Acrylic Tips.

محلول إزالة طلاء الأظافر أسيتون.

سائل مونومر.

بودرة بوليمر.

طلاء أظافر شفاف.

أداة إزالة الجلد الميت من الاظافر.

آلة قص الأظافر الأكريليك.

طريقة تركيب الأظافر الأكريليك

هناك العديد من الطرق لتركيب أظافر الأكريليك وهي كالأتي:

الطريقة الأولى:ننظف ونقشر الأظافر الطبيعية.نضع أظافر الأكريليك الإصطناعية على الأظافر الطبيعية بإستخدام مزيج من بودرة بوليمر وسائل مونومر.نحضر فرشاة ونغمسها في السائل والبودرة.نضع الخليط على الظفر ومن ثم ننشره على الجزء الإصطناعي والظفر.يجب تركيب أظافر الأكريليك بطريقة سريعة للحصول على أفضل نتيجة طبيعية لأن مزيج السأئل والبودرة يجف بطريقة سريعة.نبرد الأظافر للحصول على الشكل والطول المناسب.نطلي الأظافر بطلاء شفاف للحصول على اللمعة المطلوبة.ننتظر حتى تجف الأظافر أو نعرض الأظافر للضوء بواسطة المصابيح ذات الأشعة فوق بنفسجية أو أضوية الليد.

الطريقة الثانية:

ننظف الاظافر بطريقة جيدة للتخلص من آثار طلاء الأظافر.

نغسل الاظافر بالماء والصابون.

نجفف الأظافر جيداً بطريقة كاملة.

مسح الأظافر بواسطة قماشة نظيفة جافة للتأكد من عدم وجود بواقي للماء على الأظافر.

نبرد سطح الأظافر للتخلص من نعومتها وجعل ملمسها خشن، وذلك لتسهيل عملية إلصاق أظافر الأكريليك على الأظافر الطبيعية.

نزيل الزوائد والجلد الميت بإستخدام أداة التنظيف الخاصة.

نرجع الزوائد الى الخلف لإفساح المجال لوضع أظافر الأكريليك.

نركب أظافر الأكريليك باستخدام الصمغ الخاص لتركيبها.

نثبت أظافر الأكريليك بشكل جيد للحصول على شكل مثالي.

نقص أظافر الأكريليك إذا كانت طويلة، و نبردها جيداً.

نترك الأظافر تجف بشكل طبيعي وكامل.

نضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف على الأكريليك.

نمزج بودرة البوليمر سائل المونومر مع بعضهما.

نضع الفرشاة بالمزيج ونضعه على الأظافر بشكل كامل.

نبرد الأظافر بالشكل الذي نريده.

نطبق طلاء الأظافر باللون الذي نريده.

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