عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه في قضية آمبر هيرد

جوني ديب وآمبر هيرد
جوني ديب وآمبر هيرد

ظهر النجم العالمي جوني ديب، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أول ظهور له، بعد الحكم لصالحه في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد. 

وظهر جوني ديب في مقطع الفيديو، وهو يقوم بالتوقيع على البيان الذي أصدره بعد الحكم في قضية زوجته السابقة آمبر هيرد. 

قضية جوني ديب

صدر مساء أمس،  الحكم  في قضية التعويض التي طالب بها الممثل الشهير جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بدفع غرامة ٥٠ مليون دولار.
بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها هيئة المحلفين يوم الجمعة واستكملتها اعتبارا من أمس الثلاثاء، حكمت في النهاية بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته واشنطن بوست عام ٢٠١٨ وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.
وقضت المحكمة بإلزام آمبر هيرد دفع 10 مليون دولار كتعويضات لجوني ديب، إلى جانب 5 مليون دولار آخرين كتعويضات عقابية التي خفضها القاضي فيما بعد إلى 350 ألف دولار فقط. 
وجاء في بيان هيئة المحلفين أن آمبر هيرد شوهت سمعة جوني ديب بتصريحاتها العلنية ضده، وتصرفت بـ"خبث حقيقي" ما يعني تيقنهم من أن تصريحاتهم كانت خاطئة. 


حكم لصالح آمبر هيرد 

منحت هيئة المحلفين آمبر هيرد حكما يلزم جوني ديب بدفع 2 مليون دولار تعويضا عن دعوتها المضادة التي تؤكد تعرضها للعنف المنزلي من قبل زوجها السابق. 
وجدت هيئة المحلفين أن كلا من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.
جاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، كشف فيها الطرفان الكثير من التفاصيل حول علاقتهما الأسرية والخلافات التي وقعت بينهما على مدار فترة زواجهما. 

 

رد فعل آمبر هيرد 

وأبدت أمبر هيرد، البالغة من العمر 36 عاما، خيبة أمل "تفوق الوصف" إزاء الحكم في قضية التشهير، وقالت في بيان لها، إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية.
كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها.
كما ستتقدم آمبر هيرد بطلب استئناف للحكم لتقليل مبلغ التعويض، في الوقت الذي تقترب فيه من إشهار إفلاسها لعدم تمكنها من دفع الرقم الذي قضت به المحكمة.

جونى ديب قضية جوني ديب النجم العالمي جوني ديب آمبر هيرد أزمات جوني ديب الحكم في قضية جوني ديب جوني ديب وآمبر هيرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

موضوعات متعلقة

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد بعد قليل

الناقد محمد نبيل يدير ندوة فيلم للإيجار ضمن عروض المهرجان القومي للسينما

الجيل الحالي يختلف كثيرا.. أحمد صيام: العمل مع عادل إمام كان حلمًا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

نشرة الفن.. مديحة حمدي: جدي أخر سطان حكم مصر.. نقابة الموسيقيين ترفض حل أزمة رشوة حمو بيكا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ أبو الليف

ممنوع من الكلام.. نادر أبو الليف يغادر المستشفى ويستكمل العلاج في المنزل

نشرة الفن.. اقتراب حل أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين.. مي القاضي تفسخ خطبتها.. حقيقة إصابة محمود حافظ

شاهد.. الليثي ودينا يحيان حفل زفاف عمرو ودارين بحضور لفيف من الشخصيات العامة

ترشيحاتنا

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

فضل قيام الليل والوتر في ذي القعدة .. بشرى عظيمة أدركها الآن

دعاء 2 ذو القعدة .. 10 كلمات لا ترد قبل الفجر وبعده

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ