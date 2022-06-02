ضياع كميات كبيرة من النفط الليبي بسبب تحطم أنابيب النقل بالصحراء.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو تؤكد فيه السلطات الليبية إن تحطم خط أنابيب نقل النفط في ليبيا أدى إلى تدفق آلاف البراميل من النفط في الصحراء، في وقت يحاول العمال إصلاح العطل ومنع التسرب النفطي.

واضاف الفيديو إن الأضرار لحقت بخط أنابيب بري يربط حقل صرير النفطي بمحطة طبرق على البحر الأبيض المتوسط، وهذا ​​أحدثت ضربة لقطاع النفط الليبي المتعثر حيث أدت التوترات المتجددة مرة أخرى إلى تقسيم البلاد التي لا تزال تشهد الكثير من الفوضى.

واوضح الفيديو أن شركة نفط الخليج العربي قدرة ضياع حوالي 22 ألف برميل يوميا بسبب التسرب الذي بدأ ونشرت صورا للتسرب وقالت إن الجهود لا تزال جارية لوقفه.