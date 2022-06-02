عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياع كميات كبيرة من النفط الليبي بسبب تحطم أنابيب النقل بالصحراء.. فيديو

تسريب نفطي في ليبيا
تسريب نفطي في ليبيا

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو تؤكد فيه السلطات الليبية إن تحطم خط أنابيب نقل النفط في ليبيا أدى إلى تدفق آلاف البراميل من النفط في الصحراء، في وقت يحاول العمال إصلاح  العطل ومنع التسرب النفطي.

واضاف الفيديو إن  الأضرار لحقت بخط أنابيب بري يربط حقل صرير النفطي بمحطة طبرق على البحر الأبيض المتوسط، وهذا ​​أحدثت ضربة لقطاع النفط الليبي المتعثر حيث أدت التوترات المتجددة مرة أخرى إلى تقسيم البلاد التي لا تزال تشهد الكثير من الفوضى.

واوضح الفيديو أن شركة نفط الخليج العربي قدرة ضياع حوالي 22 ألف برميل يوميا بسبب التسرب الذي بدأ  ونشرت صورا للتسرب وقالت إن الجهود لا تزال جارية لوقفه.

الخليج العربي النقل الخليج ليبيا العرب تحطم خط أنابيب نقل النفط النفط نقل النفط أنابيب نقل النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

ترشيحاتنا

شاهد| ممرضة تسحل مسنة حتى البكاء بمستشفى أمراض عقلية ببريطانيا

المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

العشرى: مش قلقان على طلائع الجيش رغم التأخير فى ترتيب الدوري.. فيديو

أزمات في حياة الفنانة زيزي مصطفى ومعاناتها مع القلب

الواجب على المسلم في الأشهر الحرم .. 15 سُنة لا تغفلها

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ