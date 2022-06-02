محمد بركات: يجب الوقوف خلف المنتخب فى تصفيات أفريقيا.. فيديو

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي سيكون بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناك 3 مرشحين لكل منصب.

وقال محمد بركات في لقاء مع قناة أون تايم : البداية المميزة بتريح منتخب مصر ، وأطالب الجماهير بالوقف خلف المنتخب والعودة للمدرجات، زي ما عودونا والمنتخب كان قريبا جدا من بطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم ولكن لم يكن التوفيق معنا في ضربات الترجيح أمام السنغال.

وأضاف بركات: الروح الحلوة بتعطي الانطباعات الايجابية وزي ما انت شايف اللاعبين في حالة كويسة وعندنا لاعبى الأهلي هنقعد معاهم بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا وكانوا قريبين من التتويج باللقب لثالث مرة على التوالي.

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: علاقتي قوية جدا باللاعبين خاصة اني كنت مدير للمنتخب وكمان حاليا عضو مجلس إدارة وكنت لاعب سابق فقريب من كل ما يحتاجوه، والجمهور طول ما إنت بتلعب كرة هيطالبك بكل شيء بعد ما هتبطل محدش هيطلب منك حاجة، فالكرة أفضل شىء في الدنيا وركز فيها بعد الاعتزال اعمل اللي أنت عاوزه.

واختتم بركات حديثه قائلا : سيتم الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة ومدرب المنتخب الأوليمبي بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيكون الاختيار ببن 3 أشخاص تم حصرهم بيني وبين حازم إمام في كل منصب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم باستاد الدفاع الجوي، وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

شهد المران إنضمام لاعبي النادي الأهلي و أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي.

اشتمل مران المنتخب على بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة في نهاية المران وأدى لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في بداية المران بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الاثنين الماضي.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا و إثيوبيا المقرر لهما يومي ٥ و ٩ يونيو الجاري في الجولتين الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.