عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: يجب الوقوف خلف المنتخب فى تصفيات أفريقيا.. فيديو

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة  أن الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي سيكون بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناك 3 مرشحين لكل منصب.

 

وقال محمد بركات في لقاء مع قناة أون تايم : البداية المميزة بتريح منتخب مصر ، وأطالب الجماهير بالوقف خلف المنتخب والعودة للمدرجات، زي ما عودونا والمنتخب كان قريبا جدا من بطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم ولكن لم يكن التوفيق معنا في ضربات الترجيح أمام السنغال.

 

 

وأضاف بركات: الروح الحلوة بتعطي الانطباعات الايجابية وزي ما انت شايف اللاعبين في حالة كويسة وعندنا لاعبى الأهلي هنقعد معاهم بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا وكانوا قريبين من التتويج باللقب لثالث مرة على التوالي.

 

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: علاقتي قوية جدا باللاعبين خاصة اني كنت مدير للمنتخب وكمان حاليا عضو مجلس إدارة وكنت لاعب سابق فقريب من كل ما يحتاجوه، والجمهور طول ما إنت بتلعب كرة هيطالبك بكل شيء بعد ما هتبطل محدش هيطلب منك حاجة، فالكرة أفضل شىء في الدنيا وركز فيها بعد الاعتزال اعمل اللي أنت عاوزه.

 

واختتم بركات حديثه قائلا : سيتم الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة ومدرب المنتخب الأوليمبي بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيكون الاختيار ببن 3 أشخاص تم حصرهم بيني وبين حازم إمام في كل منصب.

 

وزير الرياضة واتحاد الكرة في مران المنتخب 

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم باستاد الدفاع الجوي، وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

 

شهد المران إنضمام لاعبي النادي الأهلي و أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي.

 

اشتمل مران المنتخب على بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة في نهاية المران وأدى لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في بداية المران بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الاثنين الماضي.

 

ويستعد منتخب مصر لمباراتي غينيا و إثيوبيا المقرر لهما يومي ٥ و ٩ يونيو الجاري في الجولتين الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

محمد بركات اتحاد الكرة المنتخب الاوليمبى الأهلى دوري ابطال افريقيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد أبو الوفا دينا الرفاعي جمال علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة يحضرون مران منتخب مصر ..شاهد

محمد بركات: عودة زيزو في مباراة المقاصة إضافة هجومية للزمالك

ترشيحاتنا

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

فضل قيام الليل والوتر في ذي القعدة .. بشرى عظيمة أدركها الآن

دعاء 2 ذو القعدة .. 10 كلمات لا ترد قبل الفجر وبعده

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ