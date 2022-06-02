طارق العشري: أجواء المباراة صعبت مهمة الأهلي وموسيماني لم يدرس الوداد.. فيديو

علق طارق العشرى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش على خسارة النادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى نهائى دورى ابطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربي بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب مركب محمد الخامس.

قال طارق العشري عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير فى فضائية أون تايم :: الأجواء التي فرضت على النادي الأهلي صعبت مهمته ولكن موسيماني لم يدرس الوداد جيدا.

أضاف: النادى الاهلي يتمتع بشعبية جارفة وتاريخ وبطولات فى قارة إفريقيا وكافة الأندية تقدم أفضل ما لديها مشيرا إلى أن نهائى دورى أبطال إفريقيا كان بحاجة إلى قراءة أكثر من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتغلب فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري على نظيره فريق غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد فى اللقاء رجب عمران خلال مجريات الشوط الأول.

ويلتقى فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش نظيره فريق سموحة يوم 17 يونيو المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري خاض منذ تولى الاخير المهمة الفنية 14 مباراة بدون هزيمة.

احتل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المركز السادس بـ 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

وقاد طارق العشري المدير الفني للطلائع الفريق إلى تحقيق الفوز على العديد من الفرق فى الدورى وكأس مصر وعدم التعرض للخسارة فى 14 مباراة متتالية فى المسابقة المحلية.

طلائع الجيش قدم موسما قويا مع طارق العشري بأقل الامكانيات وخاض 14 مباراة متتالية بالدوري المصري بدون هزيمة.

تعادل فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري في 6 مباريات مع مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإنبى والأهلي والبنك الأهلي.

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري في 8 مباريات على فاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلى والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وأمام حلوان فى دور ال 32 بكأس مصر.