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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون بين دمياط وسيجنفاي مصر.. انطلاق ورشة عمل لتدريب وتأهيل 80 فنيا

صدى البلد

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلقت ورشة عمل بالتعاون مع سيجنفاى مصر " الشركة الرائدة فى مجال أنظمة الإضاءة LED المتصلة والبرامج والخدمات الخاصة بها " لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة ٨٠ فنيا بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة تُعد الأولى من نوعها بمحافظة دمياط.

 

وتأتي المبادرة فى إطار توجيهات محافظ دمياط ،بالعمل على تطوير ورفع كفاءة الفنيين لتعزيز العمل بمجال التعلم مدى الحياه، والذى تحقق من خلاله حصول دمياط على جائزة الي اليونسكو للتعلم مدى الحياه ضمن عشر مدن حول العالم لعام ٢٠٢١.

 

وذكرت " محافظ دمياط " أنه تم تنفيذ عدة خطوات  استهدفت تطبيق المنهجية الخاصة بتحسين آلية إدارة البيئة التحتية بالصورة المثلى ،وذلك من خلال رفع كفاءة الخدمات المختلفة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة لتعزيز برامج التنمية المستدامة والنهوض بها ،وتنمية المهارات الأساسية من رفع كفاءة الفنيين والاعتماد على الاستخدام الأمثل للطاقة والجودة بالشراكة مع متخصصين وشركات عالمية.

 

وتضمنت الورشة التى انعقدت بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بحضور المهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة و أ. أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة عدد من الفعاليات للتعريف بمنتجات الشركة بمجالات الطاقة والاستدامة وذلك لطرح حلول تكنولوجيا لإضاءة المشروعات المختلفة وتجميل الميادين والمعالم الأثرية واستغلالها فى عمليات الزيادة الإنتاجية  خاصة بالمزارع السمكية والدواجن ،وكذلك تقديم استشارات ونشر التوعية المجتمعية بالقضايا المختلفة فضلا عن استخدام الأشعة فوق البنفسجية فى عمليات التعقيم. 

 

واختتمت بتوزيع أدوات كهربائية على المستفيدين ،وتحفيزهم على نشر التوعية بمجالات ترشيد استهلاك الطاقة.

 

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