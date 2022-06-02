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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يؤكد ضرورة إنهاء تواجد الميليشيات داخل ليبيا.. وقيس سعيد يعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر.. اتفاقية تعاون مع شركة ألمانية لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر
الرئيس التونسي يعزل 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين
لافروف: دول الخليج لن تنضم للعقوبات المفروضة علينا
وزير خارجية السعودية: موقفنا الخليجي موحد من أزمة أوكرانيا
بلينكن: أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
زيلينسكي: أوكرانيا تخسر من 60 إلى 100 جندي يوميًا

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت مذكرة تفاهم مع شركة (اتش تو للصناعات) الألمانية لإنشاء أول محطة لتحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر باستثمارات تبلغ نحو اربعة مليارات دولار في منطقة شرق (بورسعيد).

 

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال استقباله أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، عن أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

 

على الصعيد الإقلبمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس التّونسي قيس سعيد قرر عزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، وفق الجريدة الرسمية.

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تونس.. قيس سعيد يعزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد ودعم الإرهاب

وقالت "الجريدة" إن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قوله إن الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة، مضيفًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده والغرب، مضيفاً أن دول الخليج أكدت أنها لن تنضم للعقوبات على موسكو.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قوله إن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد، مشيرًا إلى أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن أوكرانيا وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن ما بين 60 الى 100 جندي أوكراني يُقتلون يوميًا في ساحة المعركة، بينما يصاب نحو خمسمئة آخرين بجروح.
 

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