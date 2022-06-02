عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. خالد سليم في أحدث إطلالة له عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر خالد سليم ، عبر خاصية “الاستوري”، من الجيم ، مما اثار اعجاب متابعيه .

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم النجوم التواصل الاجتماعي انستجرام الفن العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

بصورة مع الببغاء|ندى بسيوني: لن يبقى معك إلا من رأى الجمال فى روحك..شاهد

من إيطاليا.. ريم مصطفي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

بمكياج جذاب.. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

بمكياج صاخب.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بعد ولادته بأسبوع .. وفاة ابن الملحن أحمد العتباني

ديانا كرزون: إذا عرفت قيمة نفسك فلا يضرك ما قيل فيك

بصورة صباحية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بصورة سيلفي.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

ترشيحاتنا

بعد زيادة الأسعار.. عادات تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-6-2022.. فيديو

أخبار الرياضة.. ميسى يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا وحلمى طولان يرحل عن إنبي وإصابة مهاجم الإسماعيلي بالصليبي

الإنسانية أولاً.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية احترق منزلها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ