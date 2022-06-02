زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20٪ من أراضي البلاد.. و100 أوكراني يموتون يوميًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الخميس، إن القوات الروسية تسيطر حاليًا على حوالي 20٪ من أراضي البلاد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام برلمان لوكسمبورج، أن الخطوط الأمامية للمعركة مع روسيا تمتد عبر أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً) ، مضيفاً: "علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبًا. وتشارك جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال في هذا الغزو".

ولفت إلى أن 100 أوكراني يلقون مصرعهم يوميًا في شرق أوكرانيا، ويصاب ما بين 450 و 500 شخص.

وكان زيلينسكي دعا، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى تكثيف إمدادات الأسلحة لبلده لدفع الحرب الطاحنة التي تخوضها مع روسيا إلى "نقطة تحول" تسمح لها بالفوز.

وأضاف زيلينسكي عبر رابط فيديو مخاطبا منتدى “جلوبسيك 2022” في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا أن الانقسامات في أوروبا أتاحت لروسيا فرصا تستغلها، لكنه قال إن كييف ممتنة لمساعدة الغرب حتى الآن.