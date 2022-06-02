عاجل
لنصبه على المزارعين.. جنح بسيون تقضي بالسجن سنة على مستريح المبيدات إيلون ماسك يهدد موظفي تسلا: عودوا إلى مكاتبكم وإلا قدموا استقالتكم.. فيديو صحف السعودية.. خطوات الحصول على التأشيرة البريطانية.. 25 ألف ريال عقوبة حفر بئر دون رخصة.. إتاحة التسجيل لراغبي أداء الفريضة لحجاج الداخل قريبا أخبار التعليم| فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022-2023.. نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة.. ترقبوها الآن أخبار الفن : نجوم الفن يدعمون جوني ديب.. وأحدث ظهور لـ شيرين سيف النصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يبدأ بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا

السفير الأمريكي يتحدث
السفير الأمريكي يتحدث عن بناء أكثر من 100 منشأة لجيش بلاده

صرح السفير الأمريكي لدى بولندا ماريك بريجنسكي بأنه سيتم بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر القادمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بريجنسكي للصحفيين في بلدة بويدز التي تتمركز فيها كتيبة قتالية أمريكية، والتي بدأ فيها اليوم الخميس بناء مستودع للأسلحة.

وقال بريجنسكي: "حفل وضع حجر الأساس اليوم هو مجرد واحد من ثماني فعاليات أخرى مخططة، وستجري خلال الصيف. هناك أكثر من 110 منشآت مماثلة مخطط لتشييدها على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأضاف السفير أن "كل هذا من أجل زيادة استعدادنا القتالي بشكل كبير"، موضحا أن هذه منشآت ستضم مرافق تدريب، وكذلك قاعات أكل وثكنات ومرافق لأغراض أخرى".

يذكر أن بولندا تحتضن ما مجموعه 12000 جندي أمريكي في أراضيها.

إنذارنهائي.. بولندا تتوقف عن صرف بدل الإعانة اليومي للاجئين الأوكرانيين

بولندا تفوز على ويلز بهدفين في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

بولندا أمريكا الجيش منشأة عسكرية السفير الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

تخلصوا من صلاح الآن.. لماذا تطالب جماهير ليفربول برحيل الفرعون المصري ؟

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

بولندا تلجأ إلى 5 دول لشراء الفحم بعد رفض استيراده من روسيا

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83 %

منتخب البرازيل يدك شباك كوريا الجنوبية بخماسية وديا

رئيس الوزراء يتفقد فنادق مجموعة كليوباترا بشرم الشيخ.. وأبو العينين: التشغيل قبل مؤتمر المناخ

لجنة إدارة الأزمات بالمستشفيات التعليمية تبحث ملف جدرى القرود

الجيش الأمريكي يبدأ بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ