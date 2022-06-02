نخوض حربا ضد بوتين.. المفوضية الأوروبية: منح أوكرانيا عضوية الكتلة واجب أخلاقي



أعلنت رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الكتلة تخوض حربا بالقوة الاقتصادية ضد حرب بوتين العسكرية.

وذكرت فون دير لاين: "نخوض حربا للاستغناء عن كل شيء من روسيا لنكون مستقلين".

وقالت إنه: "واجب أخلاقي جعل عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكنة".

وفي حديثها، قالت رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي: "ليس فقط مصلحتنا الاستراتيجية، ولكن من واجبنا الأخلاقي أن نجعل من الممكن أن ينضم الأوكرانيون إلى الاتحاد الأوروبي وهم يعرفون نضالهم الشجاع من أجل مستقبلهم".

وأضافت أن "الأوكرانيين يقاتلون بشجاعة لأنهم يعرفون بالضبط أنهم يريدون مجتمعا حرا ومنفتحا ينتمي إلى مجتمع ديمقراطي قوي".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يريد الجمع بين الاستثمار لإعادة الإعمار والإصلاحات المتعلقة بالقدرة الإدارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد.

وتابعت: "هدفهم هو خلق بيئة عمل جذابة بحيث يكون لدى المستثمرين الثقة والاطمئنان والعودة والاستثمار في أوكرانيا".

ووعدت بأن المفوضية الأوروبية "ستقف إلى جانب الأوكرانيين بكل ما لديها من خبرة لتحقيق هذه الإصلاحات التي تؤدي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

في الوقت نفسه ، أشارت إلى أن سرعة عملية الانضمام تعتمد على أوكرانيا ودعم الكتلة أيضا.

بعد أربعة أيام فقط من شن روسيا حربًا على أوكرانيا في 24 فبراير ، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميًا طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بتقييم الاستبيان الذي أكملته أوكرانيا وأعادته في أبريل.

في الأسابيع المقبلة ، ستقدم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي رأيها إذا كان بإمكان الدولة الحصول على وضع المرشح وبدء مفاوضات العضوية كمرحلة أولى من العملية.

ومن المتوقع أن يقوم زعماء الاتحاد الأوروبي بتقييم التقرير في قمتهم القادمة يومي 23 و 24 يونيو.