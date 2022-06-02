تدريب المساواة والدمج لذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهندسة المنصورة

نفذت بهندسة المنصورة تدريب المساواة والدمج لذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بكلية الهندسة، وذلك في اطار احتفالات جامعه المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسون عاما علي انشاء الجامعة وفي اطار مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات الحكومية المصرية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية – مكتب القاهرة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وريادة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.

وتم تنفيذ ورشة تدريبية لمنسوبي كلية الهندسة من الجهاز الإداري في مساواه ودمج ذوي الإعاقة وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة و الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة والدكتور محمد صبري سراية مدير المركز الجامعي للتطوير المهني وبحضور نبيل عزت حليم خليل ممثلا عن منظمة العمل الدولية - مكتب القاهرة وبحضور فريق المركز دكتورة هبه سمير ود محمد فتحي الشويل ومهندسة سمر جابر حيث يعد هذا التدريب من البرامج المميزة في خدمة المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الخطة القومية لدمج ومساواة الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا طلابا أو خريجين أو موظفين من منسوبي جامعه المنصورة.



وتم تدريب منسوبي المركز الجامعي بكلية الهندسة من خلال منظمة العمل الدولية وتحت اشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة علي دمج ومساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب وتسهيلاته وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة أن العمل المستمر لتطوير الانسان يبدأ من احترام الاخر واحترام الاختلاف والتأكيد علي اتاحة الفرصة بالتساوي للجميع ومن هذا المنطلق تم تنفيذ او برنامج تدريبي من اصل 8 برامج مستقبلية لمنسوبي الجهاز الإداري بالجامعة ومنسوبي جامعه المنصورة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .



وأشارت الدكتور سماح خميس إلى أن التدريب يأتي ضمن خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة 2030 ودائما ما يرحب مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون المشترك مع المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة وأعربت عن استعدادها لاستضافة جزء من البرامج التدريبية لمنسوبي جامعه المنصورة تحت اشراف فريق المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة.



وقد اعرب المتدربين من الجهاز الإداري بكلية الهندسة عن سعادتهم البالغة من التدريب واستفادتهم الكبيرة من التفاعلات ومعرفة أنواع والقوانين المصرية والدولية المنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقد ذكر الأستاذ أحمد أبو الخير مدير رعاية الطلاب بكلية الهندسة عن كامل تقديره واحترامه لمثل هذه التدريبات المميزة لاستعداد الموظفين ومتعاملي ذوي الإعاقة والتعرف علي أنواع الاعاقات المختلفة وكيفية التعامل معها وقد وجه الشكر لادارة الجامعة والكلية علي اتاحة هذه البرامج المتميزة.



وأعرب نبيل عزت ممثل منظمة العمل الدولية – مكتب القاهرة عن بالغ سعادته وشكرة لإدارة الجامعة ممثلة في كلية الهندسة علي استضافة وتنفيذ البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، وذلك من حيث تنوع الحضور وتفاعلهم المستمر الذي يؤكد علي رؤية الجامعة وتميزها بمنسوبيها وقد صرح بانه سيتم تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية بالجامعات المصرية وكانت الباكورة في التنفيذ بجامعة المنصورة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة.

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