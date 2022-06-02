الأفضل بالشرق الأوسط.. من هو مراد ميشيل باخوم الذي كرمته نقابة المهندسين|بروفيل

كرَّم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وهيئة مكتب نقابة المهندسين، ومجلس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور مراد ميشيل باخوم، الفائز، بجائزة أفضل مهندس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام2021، من مؤسسة ميد ( MEED ) العالمية.

جانب من التكريم

مصر تشهد طفرة عمرانية

وجاء التكريم عن تصميم مشروعات مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وعدد كبير من المشروعات الهندسية الأخرى.

أشاد المهندس طارق النبراوي، بأعمال الدكتور مراد باخوم، قائلا: "الدكتور ميشيل باخوم مهندس عظيم صاحب إسهامات هندسية عظيمة، وهو قدوة عظيمة لشباب المهندسين، وامتداد رائع لوالده الراحل الدكتور ميشيل باخوم، أحد رموز الهندسة في مصر".

وأضاف: "كلنا سعداء بإنجازات الدكتور مراد باخوم وبتكريمه العالمي، ونعتبر تكريمه تكريمًا لكل مهندسي مصر ولمهنة الهندسة المصرية، صاحبة التاريخ العريق"، متابعا: "ما حققه الدكتور مراد باخوم يُعد دليلًا جديدًا على أن الهندسة المصرية لا تزال موجودة وبقوة على الساحة العالمية".

وأكد نقيب المهندسين، أن مصر تشهد مشروعات عمرانية وهندسية عملاقة خلال السنوات الأخيرة، لافتا: "للأسف، إدراك الشعب المصري لهذه المشروعات العظيمة وقيمتها وحجمها ليس على المستوى المطلوب الذي نرجوه، ولهذا ستنظم نقابة المهندسين رحلات لزيارة هذه المشروعات لنشر التوعية بتلك المشروعات وبحجم إنجاز المهندسين فيها".

وأشاد المهندس يسري الديب- أمين عام نقابة المهندسين بما حققه الدكتور مراد باخوم من أعمال هندسية وضعته في مقدمة مهندسي العالم، قائلا: "نقابة المهندسين تسعد اليوم بتكريم الدكتور مراد باخوم، ويسعدها أن تتواصل بكل الحب والمودة، وأن تكرم جميع خبراء وأعلام الهندسة المصرية، الذين نعتبرهم خير سفراء للهندسة المصرية في العالم".

ومن جانبه، وجه الدكتور مراد ميشيل باخوم، الشكر لنقيب المهندسين ولهيئة مكتب النقابة ومجلس شعبة الهندسة المدنية على تكريمه، قائلا: "فخر لي أن أكون في نقابة المهندسين، وأن تُكرِّمني النقابة، التي أعتز وأفخر بالانتماء إليها، وأتشرف أن يتم تكريمي في قاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة التي تذكرني بعمالقة الهندسة المصرية، العظماء عثمان أحمد عثمان، ووالدي الدكتور ميشيل باخوم وعمي الدكتور أحمد محرم، الذين كان ثلاثتهم لا يفترقون، وكان لديهم أحلام كبيرة وطموحات عظيمة للهندسة المصرية ولمصر، وقدموا كثيرًا للهندسة ولمصر".

وأضاف: "أشكر أساتذتي بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وأشكر كل زملائي في مكتب محرم- باخوم، الذين لولاهم ما حققت هذه الجائزة، فالعمل الهندسي في حقيقته عمل جماعي، ولهذا أؤكد أنه لولا تفاني زملائي في مكتب محرم- باخوم، ولولا الروح الطيبة التي يعملون بها ما حققت هذه الجائزة التي أعتبرها شهادة تكريم عالمية لكل المشروعات الهندسية التي تشهدها مصر في السنوات السبع الأخيرة".

نقيب المهندسين والمهدس مراد باخوم

مشروعات هندسية عظيمة

وتابع: "مصر تشهد خلال السنوات السبع الأخيرة مشروعات هندسية عظيمة، لفتت أنظار العالم كله، ولهذا تواجد المهندسون المصريون، والمشروعات الهندسية المصرية في أكبر المسابقات الهندسية العالمية، وحققت نجاحات يفتخر بها كل مصري".

وأعرب الدكتور أحمد أنيس- الأستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية النقابة بتكريم الدكتور مراد ميشيل باخوم، قائلا: "أتشرف بأنني تعلمت الهندسة بمدرسة محرم- باخوم، التي تعد مدرسة هندسية لا تقل عراقة عن كلية الهندسة، جامعة القاهرة".

وأضاف: "بدأت العمل بمكتب محرم- باخوم، فور تخرُّجي في هندسة القاهرة، في بداية السبعينيات، وكان راتب المهندس 25 قرشًا في الساعة، والراتب الشهري 20 جنيهًا، وهو مبلغ ضخم وقتها".

وتابع: "الجائزة العالمية التي حصل عليها الدكتور ميشيل باخوم، تُعد تكريمًا للهندسة المصرية كلها، وسعيد أن يصل مهندس مصري لهذه المكانة العالمية الكبيرة، وأتمنى له مزيدًا من الجوائز العالمية؛ لأنه يستحق أن يظل دائمًا في الصفوف الأولى عالميًّا".

وقال المهندس مايكل البدراوي- أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية: "إن الجائزة التي حصل عليها الدكتور مهندس مراد باخوم تُعد فخرًا لكل مهندسي مصر وللهندسة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها مهندسون يمثلون علامات بارزة في الهندسة العالمية، وعلى رأسهم الدكتور مهندس مراد باخوم والدكتور مهندس هاني عازر.

وأكد: "مصر لديها شباب واعد في الهندسة، وسيكون لهم مستقبل كبير، طالما كان أمامهم قدوة رائعة كالدكتور مراد باخوم".

وأشاد "البدراوي" بما تشهده مصر من مشروعات هندسية مبهرة، مؤكدا: "ما تحقق في مصر خلال 7 سنوات يفوق ما تحقق في 30 عامًا سابقة"، متابعا: "لدينا في مصر مشروعات هندسية مبهرة، في مقدمتها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة كلها وشبكة الطرق الحديثة وتطوير العشوائيات".

وقدم نقيب المهندسين، درع النقابة وشهادة تقدير للدكتور مهندس مراد ميشيل باخوم، تقديرًا من النقابة لجهوده العلمية ومساهماته الهندسية الرائعة.

شارك في حفل التكريم عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ومهندسي مكتب محرم- باخوم، وشعبة الهندسة المدنية.

الحضور

أبرز المشروعات الهندسية

تجدر الإشارة إلى أن أشهر أعمال المهندس مراد باخوم تشمل:

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إنشاء أنفاق "تحيا مصر" بشمال الإسماعيلية.

المتحف المصري الجدي د.

د. كوبري روض الفرج، وكان هذا العمل الهندسي سبب تكريم المهندس مراد بجائزة "ميد" العام الماضي.

محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاشتراك في بناء الإستاد الرياضي بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بناء مول سيتي سنتر ألماظة.

والمعروف أن الدكتور مهندس مراد باخوم هو نجل المهندس الكبير ميشيل باخوم، الذي كان أستاذًا لعلم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، ومن أكبر أعماله تصميم ومراجعة معظم الجسور والمطارات، والأنفاق والقناطر وصوامع الغلال في مصر، والكثير من الدول العربية والإفريقية.