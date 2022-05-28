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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المهندسين: بحثت مع وزير النقل إتاحة فرص وبرامج التدريب في التخصصات المتشعبة

وزير النقل
وزير النقل

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، صباح اليوم.
ويأتي اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ووزارة النقل المصرية، كما تطرق الحديث إلى سبل تأهيل وتدريب المهندسين، ما يمكنهم من رفع مستواهم المهني، وتأهيلهم لسوق العمل.

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من جانبه، صرح "النبراوي" أن الفريق كامل الوزير، أكد حرصه على التعاون وتدعيم العلاقات مع نقابة المهندسين التي تعبر عن كل مهندسي مصر.


وأضاف نقيب المهندسين أنه جرى الاتفاق مع وزير النقل، على تدعيم وزارة النقل للمهندسين، عبر إتاحة فرص وبرامج التدريب في التخصصات المتشعبة بالمراكز التدريبية والأقسام المختلفة بالوزارة، لرفع كفاءة المهندسين، كما سيتم ترتيب زيارات لشباب المهندسين للمشروعات القومية العملاقة بالوزارة، بهدف الاطلاع على التجربة والاستفادة بالخبرات المتاحة في قطاعات وزارة النقل المختلفة لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم المهنية.


وأوضح أنه تم الترتيب لعقد لقاء قريب بين الفريق كامل الوزير وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، إضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة في نقابة المهندسين لرؤساء الهيئات المختلفة بوزارة النقل لشرح المشروعات الضخمة.

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وشدد "النبراوي" على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة ووزارة النقل، والحرص على التواصل مع كل الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، بما يحقق مصالح المهندسين.

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