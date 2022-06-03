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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة النواب تناقش قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.. الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات الأسبوع القادم.

ويعقد الاجتماع الأول بعد غدا الأحد وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

أما الاجتماع الثاني فيعقد أيضا بعد غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان ، وذلك لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023.

بينما الاجتماع الثالث فيكون بعد غدا الأحد كذلك (عقب انتهاء الجلسة العامة ) وذلك لمناقشة موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي و الهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022/2023.

وبالنسبة للاجتماع الرابع فيعقد يوم الاثنين المقبل لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2022/2023.

وأخيرا الاجتماع الخامس ويكون كذلك الاثنين المقبل لمناقشة موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الدواء عن العام المالي 2022/2023. 

التعريفة الجمركية قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 الجلسة العامة للبرلمان الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الهيئة القومية للانفاق

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