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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. فيريرا يجتمع مع اللاعبين وفقرة تأهيلية بالكرة

فيريرا
فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية فى كأس مصر.
وحث البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين خلال الجلسة على بذل اقصي جهد خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الكأس والدوري.
وطالب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ المطلوب منهم سواء فنيا أو بدنيا ، ليكونوا على أتم جاهزية، وشرح بعض الجوانب الخططية لتطبيقها في مران اليوم.
 

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.
وركز الجهاز الفني خلال هذة الفقرة على تمرير اللاعبين للكرة  من خلال الحواجز، واكتفي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بأداء اللاعبين هذة الفقرة لمدة ٢٠ دقيقة دون أداء فقرات بدنية أخري، وفقا للبرنامج الموضوع ، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي، خاصة بعد عودة الفريق للتدريب بالأمس عقب الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.


ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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