وزارة التضامن الإجتماعى تكرم ريهام حجاج عن مسلسلها يوتيرن

كرمت وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الوزيرة نيفين القباج، النجمة ريهام حجاج على مسلسلها "يوتيرن"، والذى عرض خلال السباق الدرامى فى شهر رمضان الماضى، وحظى على إشادات واسعة من قبل الجمهور، وجاء التكريم فى إطار التزام العمل بالقيم المجتمعية وابتعاده عن الإسفاف واحتواءه على أحداث وقضايا تهم المرأة بعيدا عن المشاهد المبتزلة التى تحتوى على مواد مخدرة أو تناول مواد كحولية.

ويأتى هذا التكريم تتويجا لمجهود ريهام حجاج وفريق عمل مسلسل "يوتيرن"، على المجهود الذى بذلوه لتحقيق العمل نجاح على أرض الواقع، ومن جانبها أعربت النجمة ريهام حجاج عن سعادتها بالتكريم موجهة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.

ومسلسل "يوتيرن" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وضم العمل توليفة مميزة من النجوم على رأسهم النجمة ريهام حجاج، والنجم الكبير توفيق عبد الحميد، وصفاء الطوخى، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن قيسون، وتدور أحداثه حول "يارا" ضابطة ملاحة بحرية تؤدى دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها، الذى يحاول السيطرة على حياتها ويجعلها تقطع علاقتها بالمقربين منها بسبب غيرته عليها، لكن يقع حادث سير يغير مجرى الأحداث.