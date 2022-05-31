ريهام حجاج تتألق بإطلالة وردي فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها .

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قميص وردى اللون، من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



وعرض للنجمة ريهام حجاج مسلسل يوتيرن فى شهر رمضان المنقضي ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، إيمن القيسوني، صفاء الطوخي

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .