عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار السيارة الرياضية ايولوس A30 موديل 2022.. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار السيارة الرياضية ايولوس A30 موديل 2022

شهدت السيارة ايولوس A30 موديل 2022 زيادة سعرية قدرت بـ 33 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة التي تقدم من تلك النسخة الرياضية داخل السوق المصري.

ايولوس A30 موديل 2022 

وتعتمد السيارة ايولوس A30 موديل 2022 على تصميم خارجي رياضي، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومفهوم رباعي الابواب، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

ايولوس A30 موديل 2022 

وتأتي السيارة مع قياسات هيكلية بلغت 4,660 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1,812 مم، و 1,490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 454 لترًا، وخزان وقود بسعة 50 لترًا، بالاضافة إلى وزن كلي يبلغ 1,273 كجم، وقاعدة عجلات بطول 2,680 مم.

ايولوس A30 موديل 2022 

وتضم السيارة ايولوس A30 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10 بوصة، بالاضافة إلى مقعد كهربائي التحكم للسائق، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف كهربائية.

ايولوس A30 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة ايولوس A30 موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة من 6 سرعات WET، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

ايولوس A30 موديل 2022 

أسعار السيارة ايولوس A30 موديل 2022 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة ايولوس A30 موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية بلغت 433 ألف جنيه بدلاً من 399.900 ألف جنيه.

أيولوس A30 موديل 2022 أسعار السيارة ايولوس أسعار السيارة ايولوس A30 أسعار السيارة ايولوس A30 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

ترشيحاتنا

زيادة جديدة في أسعار السيارة الرياضية ايولوس A30 موديل 2022.. تفاصيل

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة ضبطت زوجها يتحرش بأخرى

مصطفى عسل يقصي علي فرج ويتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أهمية التعليم ومحاربة الإرهاب.. ختام وتوصيات المؤتمر الأدبى التاسع بأسوان

الصحة توضح إجراءات مكافحة العدوى بعربات الإسعاف الطبي لجدري القرود حال ظهوره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ