زيادة جديدة في أسعار السيارة الرياضية ايولوس A30 موديل 2022.. تفاصيل

شهدت السيارة ايولوس A30 موديل 2022 زيادة سعرية قدرت بـ 33 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة التي تقدم من تلك النسخة الرياضية داخل السوق المصري.

ايولوس A30 موديل 2022

وتعتمد السيارة ايولوس A30 موديل 2022 على تصميم خارجي رياضي، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومفهوم رباعي الابواب، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

ايولوس A30 موديل 2022

وتأتي السيارة مع قياسات هيكلية بلغت 4,660 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1,812 مم، و 1,490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 454 لترًا، وخزان وقود بسعة 50 لترًا، بالاضافة إلى وزن كلي يبلغ 1,273 كجم، وقاعدة عجلات بطول 2,680 مم.

ايولوس A30 موديل 2022

وتضم السيارة ايولوس A30 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10 بوصة، بالاضافة إلى مقعد كهربائي التحكم للسائق، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف كهربائية.

ايولوس A30 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة ايولوس A30 موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة من 6 سرعات WET، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

ايولوس A30 موديل 2022

أسعار السيارة ايولوس A30 موديل 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة ايولوس A30 موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية بلغت 433 ألف جنيه بدلاً من 399.900 ألف جنيه.