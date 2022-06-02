سفيرتنا بأوزبكستان تكرم فريقا طبيا مصريا لتدريبه الجراحين الأوزبك

كرمت سفيرة مصر بأوزبكستان أميرة فهمي ، الفريق الطبي المصري الذي زار معهد أورام طشقند بدولة اوزباكستان ، لعقد دورة تدريبية للجراحين الأوزبك فى معهد أورام طشقند على جراحات أورام الثدى التجميلية وإجراء جراحات حية دقيقة داخل حجرة العمليات تم نقلها لكل جراحي أوزبكستان عبر تطبيق زووم ، والتي جرت لأول مرة في أوزبكستان، في حضور الدكتورة جميلة بولاتوفا رئيس مدرسة الأورام الأوزبكية، والدكتور علي شير جمال الدين فيتش منسق ورشة العمل .



وذكرت جامعة المنصورة في بيان صادر اليوم /الخميس/ أن الفريق المصري الذي تم تكريمه ضم في صفوفه جراحين من مركز أورام جامعة المنصورة وذلك نظرا لدور المركز الرائد في هذا المجال فى مصر و العالم .



وأوضح البيان أن قائمة الفريق الطبي المصري المكرم ضمت : الدكتور وليد النحاس- مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عمر فاروق- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور خالد عبد الوهاب- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عماد الدين حامد- مركز الأورام جامعة المنصورة ، الدكتور إبراهيم الزيات- كلية الطب جامعة أسوان ،الدكتور أيمن أبو شميلة- معهد أورام دمنهور ، الدكتور ماهر حسن- المعهد القومى للأورام ومستشفى بهية.