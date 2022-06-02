عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرتنا بأوزبكستان تكرم فريقا طبيا مصريا لتدريبه الجراحين الأوزبك

سفيرة مصر بأوزبكستان
سفيرة مصر بأوزبكستان أميرة فهمي

 كرمت سفيرة مصر بأوزبكستان أميرة فهمي ، الفريق الطبي المصري الذي زار معهد أورام طشقند بدولة اوزباكستان ، لعقد دورة تدريبية للجراحين الأوزبك فى معهد أورام طشقند على جراحات أورام الثدى التجميلية وإجراء جراحات حية دقيقة داخل حجرة العمليات تم نقلها لكل جراحي أوزبكستان عبر تطبيق زووم ، والتي جرت لأول مرة في أوزبكستان، في حضور الدكتورة جميلة بولاتوفا رئيس مدرسة الأورام الأوزبكية، والدكتور علي شير جمال الدين فيتش منسق ورشة العمل .


وذكرت جامعة المنصورة في بيان صادر اليوم /الخميس/ أن الفريق المصري الذي تم تكريمه ضم في صفوفه جراحين من مركز أورام جامعة المنصورة وذلك نظرا لدور المركز الرائد في هذا المجال فى مصر و العالم .


وأوضح البيان أن قائمة الفريق الطبي المصري المكرم ضمت : الدكتور وليد النحاس- مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عمر فاروق- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور خالد عبد الوهاب- مركز الأورام جامعة المنصورة، الدكتور عماد الدين حامد- مركز الأورام جامعة المنصورة ، الدكتور إبراهيم الزيات- كلية الطب جامعة أسوان ،الدكتور أيمن أبو شميلة- معهد أورام دمنهور ، الدكتور ماهر حسن- المعهد القومى للأورام ومستشفى بهية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. تصريحات موسيماني النارية.. فيفا يهدد بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. إصابة الشناوي بكورونا

مدير تطوير فورد : مصر لديها مميزات لجذب صناعة السيارات |فيديو

روسيا تهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار داخل كييف وخارجها

أمريكا تثمن دعم مصر والسعودية وعمان للمساعدة في تمديد هدنة اليمن

سمير فرج : مصر أصبحت مركز اقليمي للغاز بقدرتها على اسالته وتصديره..فيديو

أمين التعاون الإسلامي : الرئيس السيسي مدافع قوي لأنشطة المنظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ