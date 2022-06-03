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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نادر نور الدين: القمح الأسترالي والأمريكي الأفخر عالميا ويجب توسيع مصادر الاستيراد.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن الاعتماد على دولة واحدة في استيراد القمح لم يكن أمرا حكيما وكان ينبغي توسيع مصادر استيراد القمح من دول متعددة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن القمح الاسترالي والأمريكي أفخر أنواع القمح في العالم.

وأشار الدكتور نادر نور الدين، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه كان هناك توازن في شراء القمح بين روسيا وأمريكا قبل تولي رشيد محمد رشيد هذه المسئولية خلال العقود الماضية، موضحا أننا مضطرين الآن الذهاب لدولة أخرى غير روسيا لشراء القمح.

وأثنى الدكتور نادر نور الدين، على مشروعات استصلاح الأراضي التي تنفذه الدولة، قائلا: "مشروعات استصلاح الأراضي جيدة متى وفرنا لها المياه وستقلل من التبعية الغذائية وسيؤدي الى التوسع خاصة وأن أراضينا الزراعية محدودة و امكانياتنا محدودة".

جامعة القاهرة القمح القمح الاسترالي أمريكا روسيا

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