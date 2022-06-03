لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا وقرى مازورا والشنطور، غدا السبت المقبل 4 يونيو الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ان الانقطاع بسبب توقف محطة مياه الشيخ عابد عن العمل نظراً للقيام بأعمال صيانة بالمحطة .

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة، وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.