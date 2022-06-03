عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه  عن  مدينة سمسطا وقرى مازورا  والشنطور، غدا السبت المقبل 4 يونيو الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً  وحتى 8 مساءً.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ان الانقطاع  بسبب توقف  محطة مياه الشيخ عابد عن العمل نظراً للقيام بأعمال صيانة بالمحطة . 

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة، وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

 ونوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

المياة قطع المياة بني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يتابع أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بالصوامعة

مياه الشرب بسوهاج: مد فترة التقديم لتغيير العدادات العاطلة حتى 15 يونيو 2023

ترشيحاتنا

بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

سورة الكهف ليلة الجمعة .. فضلها وسر المداومة عليها في هذه الساعة

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

متى يتم تشديد عقوبة السرقة؟.. القانون يجيب

في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

العطار: الاتحاد لم يصله أي خطاب رسمي لغرامة هدرسفيلد ضد الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ