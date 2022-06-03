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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بسعر باهظ.. كافيار الروسية تكشف عن نسخة ذهبية من ساعة آبل Watch 7

إصدار كافيار Gold
إصدار كافيار Gold Moon من ساعة آبل Watch Series 7

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، التي تشتهر بتصاميمها الفاخرة الفخمة، عن مجموعة جديدة من المنتجات الذكية الفاخرة، والتي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص أو مطلية بالذهب ، وتضم أحدث إصداراتها ساعة آبل الذكية Watch Series 7.

وبحسب ما ذكره مقع "indianexpress"، تعد ساعة آبل الذكية Watch Series 7، واحدة من أحدث المنتجات باهظة الثمن التي تقدمها شركة كافيار الروسية، وتشمل التصميمات الجديدة 4 متغيرات هي: Night Moon و Blood Moon و Dark Moon و Gold Moon، إليك كل ما تريد معرفته عنها.

 

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وزينت كافيار، متغير Night Moon من ساعة Watch Series 7، بزخرفة منقوشة مستوحاة من عمل جوستاف يونغ، وهو نقاش شهير للأسلحة النارية الأمريكية في القرن التاسع عشر، وتأتي هذه النسخة مغطاة بالبرونز الأبيض ومزودة بحزام مصنوع من جلد التمساح، تتوفر الساعة في 99 وحدة فقط، وتبلغ تكلفتها 3470 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 64 ألف و600 جنيه مصري).

إصدار كافيار Night Moon من ساعة آبل Watch Series 7

وبينما تتوفر نسخة Blood Moon، بسعر أعلى قليلا مقابل 3560 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 66 ألف و300 جنيه مصري)، وتأتي مع طلاء برونزي بنمط زخرفة ثلاثي الأبعاد على الجسم مستوحى من تصميمات فاشرون كونستانتين، أقدم مصنع للساعات الفاخرة وساعات Patek Philippe، تتوفر هذه الساعة بسوار مصنوع من جلد التمساح البني، وهي تتوفر في 99 وحدة فقط.

إصدار كافيار Blood Moon من ساعة آبل Watch Series 7

وصممت كافيار نسخة Dark Moon، بطلاء مصنوع من البرونز الأسود، وتتميز هذه الساعة أيضًا بحزام أسود حقيقي من جلد التمساح، وتتوفر أيضا في 99 وحدة، ويبلغ سعرها حوالي 3650 دولار (أي ما يعادل 66 ألف و300 جنيه مصري).

إصدار كافيار Dark Moon من ساعة آبل Watch Series 7

ويعد أغلى إصدار ضمن تشكيلة آبل ووتش 7 المعاد تصميمها بواسطة شركة كافيار، هو Gold Moon، والذي يأتي مطليا بذهب عيار 18 قيراطًا بالإضافة حزام مصنوع من جلد التمساح، وعلى عكس المتغيرات الأخرى، يتوفر هذا المنتج في 8 وحدات فقط، مقابل سعر حوالي 26630 دولار (أي ما يزيد عن 400 ألف جنيه مصري).

إصدار كافيار Gold Moon من ساعة آبل Watch Series 7

الجدير بالذكر أن شركة كافيار الروسية، تعيد تصميم أحدث إصدارات الهواتف الذكية الشهيرة من شركة آبل وسامسونج، وحتى المنتجات الأخرى مثل أجهزة بلايستيشن 5 من سوني، لصنع قطع تقنية فاخرة مغطاة بمعادن ثمينة مثل الذهب والفضة مع إضافة الماس وعناصر أخرى نادرة وباهظة التكلفة، بحيث تبدو المنتجات المعاد تصميمها كأنها إحدى التحف أو المقتنيات الفاخرة والمميزة.

كافيار ساعة آبل الذكية Watch Series 7 Caviar Gold Moon شركة كافيار الروسية

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