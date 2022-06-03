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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تعلق على خيانة بيكيه لـ شاكيرا.. شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

علقت الفنانة أيتن عامر علي أنفصال نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه والمطربة العالمية شاكيرا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أيتن عامر في تويتة لها: “فى دايماً راجل كبير فى بوفيه الفرح بعد ما بيغرف طبق كبير بيرجع يزود صباعين كفتة احتياطى لا يموت من الجوع، تعليقاً على خيانة بيكيه ل شاكيرا”.

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وأشار تقرير لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إلى أن العلاقة بين بيكيه وشاكيرا أصبحت "فاترة" مؤخرا، حيث عاد نجم برشلونة للعيش وحيدا في منزله بمنطقة كالي مونتانير، تاركا المنزل الذي جمعه بصديقته لسنوات.

وأفادت الصحيفة، بأن بيكيه شوهد من قبل جيرانه وهو يدخل المنزل ويغادره وحيدا، كما رصد وهو يعيش أجواء صاخبة برفقة لاعب برشلونة ريكي بويج، ومجموعة من الأصدقاء.

وأكد موقع "إل بريوديكو" الإسباني، أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه بنفسها، حيث عبرت عن ذلك في كلمات أغنيتها الأخيرة Te Felicito أو "تهانينا"، التي قالت فيها: "لقد حذروني لكنني لم أنتبه، أدركت أنك الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، إني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب".

وتجنبت شاكيرا مؤخرا، إضافة أي صور مشتركة لها مع بيكيه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، خاصة بعد أن ضبطته برفقة امرأة أخرى، في الوقت الذي كانت فيه غاضبة بسبب احتفالات الأخير الصاخبة التي يقوم بها عقب تحقيق برشلونة أي فوز، وتحضرها عدد من الفتيات.

وكشف الموقع، عن اعتياد «بيكيه» الذي يصغر «شاكيرا» بما يزيد على 10 أعوام، على التواجد خارج المنزل والابتعاد عن طفليهما، والسهر في الحفلات الصاخبة بصحبة نساء في النوادي الليلية مع زميله «ريكي بويج» في برشلونة، وشوهدا أكثر من مرة في ساعات متأخرة من الليل بصحبة نساء كثيرات.

وأدركت شاكيرا، أن بيكيه قد خانها مرات كثيرة، بعد أن ضبطته يخونها بنفسها، منذ أن ترك المنزل في مارس الماضي، وعاد الى شقته القديمة ببرشلونة التي كان يقطن بها قبل ارتباطه بـ«شاكيرا».

الفنانة ايتن عامر ايتن عامر جيرارد بيكيه بيكيه شاكيرا

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