العطار: الاتحاد لم يصله أي خطاب رسمي لغرامة هدرسفيلد ضد الأهلي.. فيديو

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن المجلس لم يتلقي أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن غرامة نادي هدرسفيلد الانجليزي ضد الاهلي بشأن اعاره رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي .

وأضاف في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن الاتحاد سينتظر الخطاب الرسمي بشأن العقوبة.

وعن أزمة نهائي دوري ابطال افريقيا فأكد أن ما حدث لن يتكرر حيث أصبح الاتحاد لديه الوعي الكافي للتقدم لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية واي بطوله تابعه للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف .

وتابع أن تلك الازمة لن تتكرر مره اخري وسيكون الاتحاد حريص علي مساندة الانديه في البطولات الأفريقية .

وعن مباراة مصر وكوريا الجنوبيه الودية فأكد أن مصر ستحصل علي مقابل مادي نظيره المباراة مشددا أن الجانب الكوري سيتحمل التكاليف الخاصة بالانتقالات والإقامة .

