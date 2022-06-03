حنان ترك: بقالي أسبوع صوتي تعبان والدكتور أشرف زكي كلمني يطمن.. فيديو

حرصت الفنانة حنان ترك علي مشاركة أول بث مباشر لها مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: “أنا بقالي أسبوع عندي برد وصوتي تعبان، والدكتور أشرف زكي كلمني واطمن عليا وقالي لازم اسجل رسالة بصوتي لأصدقائي علشان اطمنهم عليا”.

وتابعت حنان ترك: “بشكر عائلتي أنها وقفت معايا في مرضي الفترة الأخيرة، وبشكر الجمهور وكل اصدقائي اللي سألوا عليا أنا بقيت الحمد لله أحسن”.

واضافت حنان ترك: “في حسابات كتيرة علي السوشيال ميديا منتحلة شخصيتي واسمي، وانتوا لازم تساعدوني أنكم تعملوا بلاغ عن الصفحات دي، ولازم انتوا تحكموا وتعرفوا حنان ممكن تعمل كدة أو لا”.

وأشارت حنان ترك إلى أنها لم تتحدث باسم الدين من قبل، ولا تدلي برأيها في موضوعات سياسية موضحة:" أنا جاهلة جدا ومعنديش وعي سياسي أقول اعملوا ومتعملوش ومعلومات أنظر سياسيا بيها".

وأوضحت حنان ترك أنها درست في أمور الدين والفقه من أجل معرفتها الشخصية مؤكدة:"الكلام في الدين محتاج علم وثقة مش أي حد يقدر يعملها.. وأي حاجة تنزل على لساني فيها فتوى مليش علاقة خالص بالكلام ده.. أنا لا بحرم ولا بحلل ولا له أي علاقة بيا..أنا أصغر بكتير من إني أفتي".

ونصحت حنان ترك متابعيها بضرورة اللجوء إلى أهل العلم في الحديث عن الدين موضحة:"لما تحب تاخد فتوى معينة خدها من أهل العلم والمسئولين على الفتوى".

وكشفت حنان ترك عن شعورها بالانتقادات التي وجهت لها بسبب هذه الآراء المغلوطة قائلة:" صعب عليا نفسي لما أصحابي زعلوا من حاجات عمري ما قلتها..معقولة هما نسيوني للدرجة دي وممكن يفتكروا إني أقول الكلام ده.. خدت على خاطري جامد".

وهددت حنان ترك كل من انتحل اسمها باللجوء إلى القضاء موضحة:" مش هسكت على حد اتكلم باسمي وهبتدي أخد إجراءات.. وعملت قناة على اليوتيوب للتواصل معكم عن حياتي".

وقالت حنان ترك إنها حاليا تقيم خارج مصر، ولا يتوفر لديها وقتا كافيا للتواصل عبر السوشيال ميديا لأنها قائمة على كل أعمال بينها وأبنائها، ولكنها ستحاول توفير الوقت لجمهور مستقبلا.

وبعد مشوار طويل من الأعمال الفنية، أعلنت حنان ترك ارتداء الحجاب وتمسكت بالتمثيل لفترة فشاركت في فيلم "المصلحة" كما قدمت بطولات مثل "هانم بنت باشا" و"القطة العامية" و"نونة المأذونة"، وكان آخر مسلسل قدمته هو "أخت تريز"، وأيضًا لها مشاركات في أعمال كارتون مثل "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي".