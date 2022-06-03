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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان ترك: أنا جاهلة سياسيا ولم أتحدث باسم الدين وسأقاضي منتحلي شخصيتي

حنان ترك
حنان ترك

ظهرت الفنانة حنان ترك منذ قليل في فيديو "لايف" عبر صفحتها الموثقة حديثا على موقع فيسبوك، للتأكيد على أن ما نشر خلال الفترة الماضية غبر صفحات باسمها لا حقيقة له، وأنها لم تكن على علم بما يدار على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكدت حنان ترك على أنها وثقت هذا الحساب للتواصل مع جمهورها بعد اللغط الكثير حول آرائها المنتشرة مؤخرا، مشيرة إلى أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين تواصل معها شخصيا للاطمئنان عليها ونصحها بتصحيح هذا الوضع. 

وأشارت حنان ترك إلى أنها لم تتحدث باسم الدين من قبل، ولا تدلي برأيها في موضوعات سياسية موضحة:" أنا جاهلة جدا ومعنديش وعي سياسي أقول اعملوا ومتعملوش ومعلومات أنظر سياسيا بيها". 

وأوضحت حنان ترك أنها درست في أمور الدين والفقه من أجل معرفتها الشخصية مؤكدة:"الكلام في الدين محتاج علم وثقة مش أي حد يقدر يعملها.. وأي حاجة تنزل على لساني فيها فتوى مليش علاقة خالص بالكلام ده.. أنا لا بحرم ولا بحلل ولا له أي علاقة بيا..أنا أصغر بكتير من إني أفتي". 

ونصحت حنان ترك متابعيها بضرورة اللجوء إلى أهل العلم في الحديث عن الدين موضحة:"لما تحب تاخد فتوى معينة خدها من أهل العلم والمسئولين على الفتوى".

وكشفت حنان ترك عن شعورها بالانتقادات التي وجهت لها بسبب هذه الآراء المغلوطة قائلة:" صعب عليا نفسي لما أصحابي زعلوا من حاجات عمري ما قلتها..معقولة هما نسيوني للدرجة دي وممكن يفتكروا إني أقول الكلام ده.. خدت على خاطري جامد".

وهددت حنان ترك كل من انتحل اسمها باللجوء إلى القضاء موضحة:"  مش هسكت على حد اتكلم باسمي وهبتدي أخد إجراءات.. وعملت قناة على اليوتيوب للتواصل معكم عن حياتي". 

وقالت حنان ترك إنها حاليا تقيم خارج مصر، ولا يتوفر لديها وقتا كافيا للتواصل عبر السوشيال ميديا لأنها قائمة على كل أعمال بينها وأبنائها، ولكنها ستحاول توفير الوقت لجمهور مستقبلا. 

وبعد مشوار طويل من الأعمال الفنية، أعلنت حنان ترك ارتداء الحجاب وتمسكت بالتمثيل لفترة فشاركت في فيلم "المصلحة" كما قدمت بطولات مثل "هانم بنت باشا" و"القطة العامية" و"نونة المأذونة"، وكان آخر مسلسل قدمته هو "أخت تريز"، وأيضًا لها مشاركات في أعمال كارتون مثل "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي".

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