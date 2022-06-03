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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محامي الجزيري: اللاعب لم يشك الزمالك ولا يرغب في الرحيل.. فيديو

صدى البلد

 

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري نجم الزمالك حقيقة تقديم اللاعب شكوي ضد النادي بسبب تأخر مستحقاته .

 

وأكد في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن الاعب لم يتقدم باي شكوي ضد الزمالك مشددا أن اللاعب ملتزم بتعليمات الاداره والجهاز الفني .

 

وأضاف أن الجزيري يشارك في المران بشكل طبيعي مشددا أنه لم يتقدم بلفت نظر أو انذار ضد النادي .

 

وتابع أن الاعب لا ينوي فسخ تعاقده مع الفريق حيث أنه مرتبط بعقد ممتد مع الزمالك ويرغب في الاستمرار مشددا أن الاعب لا يمتلك اي عروض للرحيل عن الزمالك .

 

وعن حمدي النقاز فأكد أن عقد الاعب مازال مستمر مع الفريق حتي الآن .

 
 

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فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفي من مجمع تواليتات الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديده بنادي الزمالك، عقب قرار مجلس الإدارة بإطلاق اسم حسن مصطفى، على مجمع تواليتات بمقر النادي الأبيض.


يأتي ذلك فى وقت تسوء فيه العلاقة بين حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومجلس القلعة البيضاء منذ فترة طويلة وغضب إدارة الأبيض منه.


وتدخل بعض من مسئولي الرياضه ، وطلب من مرتضي منصور رئيس النادي إزالة الافته باسرع وقت ، وعدم زج اسم نادي الزمالك في أي صدام أو أزمة جديده .

وكشف مصدر صدي البلد أن مجلس إدارة النادي بالفعل حرص علي إزالة الافته وهذا بعد تدخل المسئولين ، وزيادة حالة الغضب علي السوشيال مديا من الافته .

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شن هجومًا حادًا على حسن مصطفى عقب خسارة الأبيض أمام الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي لكرة اليد

الاتحاد الدولي لكرة اليد الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك صدى البلد حسن مصطفي كرة اليد

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