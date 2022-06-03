إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بأسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطرق الغنايم الغربي ووقوع مصابين.



على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة إنقلاب سيارة ميكروباص واسفر الحادث عن اسماعيل احمد صالح ٦٥ عاما، و صالح بكر شحاته ٥٥ عاما، و حسن فرغلي شحاته ٣٨ عاما، و حسن علي حسن ٥٥ عاما، و ياسر بكر شحاته ٤٠ عاما، و ممدوح علي حسن ٦٥ عاما مقيمين قرية المذيعة وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي وتحويل الأول والثاني إلى مستشفى أسيوط الجامعي.