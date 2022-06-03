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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. إعفاءات في التعريفة الجمركية لصالح المشروعات الإنتاجية

ضريبة جمركية
ضريبة جمركية

منح قانون الجمارك الجديد، حزمة من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات في تقسيط الضريبة الجمركية و التعريفة الجمركية لصالح المشروعات الإنتاجية.

 حيث نصت المادة 15 من القانون على أنه:" يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

 

وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هـذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظـام التقسيـط. 

قانون الجمارك إعفاءات الضريبة الجمركية التعريفة الجمركية نظام التقسيط مجلس الوزراء

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