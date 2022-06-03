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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب فنون جميلة الإسكندرية يعرضون مشروعاتهم لتطوير مناطق الامتداد العمراني

طلبة عمارة بفنون
طلبة عمارة بفنون جميلة مع نائب محافظ الإسكندرية

استقبلت كلية الفنون الجميلة الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، لاستعراض الجهود فيما يتعلق بمشروع إعداد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمراني للمدن المصرية وإعداد دراسات الوضع الراهن، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، والدكتورة سحر الأرناؤوطي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مني المصري رئيس قسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات مدرس العمارة والتخطيط.

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أوضحت عميد الكلية أن هذا المشروع يأتي فى ضوء دمج التعليم الأكاديمى مع المشروعات التطبيقية بما يخدم خريج قسم العمارة بالكلية وربطة بسوق العمل، وأضافت أن المشروع سيكون تحت إشراف نخبة من أساتذة التخطيط العمرانى بالكلية.
قدم الطلاب خلال اللقاء عرضاً للخطوات الأولي للدراسات العمرانية التفصيلية للوضع الراهن لمناطق عزبة سكينة وخورشيد وأبيس الثانية من دراسات السكان وقطاعات الخدمات وشبكات الطرق والبنية التحتية.
وأشادت د. عازر بما قدمه الطلاب من دراسات مستفيضة للمشروع بالرغم من إنه لا يزال فى مرحلته الأولى، وأكدت على إتاحة كافة المعلومات بما يدعم اخراج المشروع على الوجه الأكمل فى صورته النهائية، كما أوضحت المهندسة نهى عبد اللطيف أنه فى حال الانتهاء من المشروع سيكون بمثابة تجربة متكاملة لتنفيذ مشروع أكاديمى بمحافظة الإسكندرية.
هذا وسيستمر المشروع بمراحله من خلال خطة القسم العلمى لبرامج التدريب الصيفي لطلاب القسم العلمى بالتعاون مع التخصصات المختلفة، بمشاركة فريق عمل المشروع د/أحمد الزيات، و م.م.مصطفى ابراهيم، و م.دنيا نبيل، وم.دنيا يسري، وم.إنجي المليجى.

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