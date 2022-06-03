القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمشرفي مجموعات الادخار حول دور مكتب الشكاوى

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لمشرفى مجموعات الإدخار والإقراض حول دور مكتب شكاوى المرأة واختصاصاته وجهات الإحالة لكل اختصاص و إدارة الضغوط وكيفية التعامل مع الشاكيات وبناء قدرات الفريق وحل المشاكل مع عرض أبرز قصص النجاح وتستمر لمدة يومين.

أشارت ولاء سليم الباحثة القانونية وخبير التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات بمكتب شكاوى المرأة إلى الخدمات التي يقدمها المكتب واختصاصاته المحددة والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر للنهوض بأوضاع المرأة.



واستعرضت مسائل الأحوال الشخصية كالولاية على النفس والولاية على المال وجرائم العنف ضد المرأة العنف، والحرمان من الحقوق وجرائم تقنية المعلومات وجرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والأحوال المدنية وتنفيذ الأحكام واستحقاق المواريث وشكاوى العمل والخدمة المدنية والحقوق الإجتماعية والاقتصادية والدعم النفسي والمشورة الأسرية والشكاوى السياسية.